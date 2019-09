“Cartografie dell’urbanizzazione planetaria”: inaugura oggi a Bologna la mostra nel Corridoio del Bramante

Il Comune di Bologna restituisce alla città il Corridoio del Bramante che da oggi sarà collegamento e passaggio tra Salaborsa, il Cortile d’Onore e il Cortile Guido Fanti di Palazzo d’Accursio.

L’inaugurazione della mostra temporanea “Cartografie dell’urbanizzazione planetaria”, in programma oggi, 4 settembre dalle 17, rappresenta una prima sperimentazione delle attività di “Laboratorio Aperto”, il nuovo polo per la cultura e la partecipazione di Bologna, dedicato alla fruizione interattiva dei beni culturali e alla collaborazione creativa fra cittadini, associazioni, imprese, centri di ricerca, istituzioni.

“Laboratorio aperto”, che inizierà ufficialmente la sua attività tra la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno, si realizza grazie alla collaborazione tra il Comune di Bologna, la Fondazione per l’Innovazione Urbana, l’Università di Bologna, la Biblioteca Salaborsa – Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna e la Fondazione Cineteca di Bologna, e permetterà di accedere a un’offerta di servizi culturali consolidati ma rinnovati in chiave contemporanea (libri, musica, cinema, fotografia, mostre, incontri, ecc.) e a nuovi servizi immateriali e innovativi dedicati alla trasformazione della città come l’accesso a dati e a informazioni, sperimentazione di nuove tecnologie, spazi di aggregazione, di dialogo, di interazione e molto altro ancora, nel segno della partecipazione e dell’innovazione.

La mostra “Cartografie dell’urbanizzazione planetaria” affronta il tema dell’urbanizzazione del mondo e della cartografia attraverso nuovi schemi e inediti profili di analisi e di racconto ed è il frutto del lavoro di tre gruppi di ricerca interdisciplinari del Politecnico di Zurigo (ETHZ), dell’ETH Future Cities Laboratory di Singapore e dell’Urban Theory Lab della Harvard Graduate School of Design.

Il programma del pomeriggio prevede una conferenza di approfondimento in Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa, un altro luogo fortemente simbolico della cultura bolognese che riapre al pubblico in una veste rinnovata per ospitare la conferenza “La città e il globo. Cartografie dell’urbanizzazione planetaria”.



Qui tutte le informazioni sulla mostra e sugli eventi collegati.