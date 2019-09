Da domani sensi unici alternati a Vetto e Toano

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, mercoledì 5 settembre, in due tratti della Sp 513R (al km 50+480 in comune di Vetto) e della Sp 486R (al km 44+700 in comune di Toano) si eseguiranno indagini geologiche che necessiteranno di un restringimento della sede stradale. In tali tratti, da domani fino a venerdì 13 settembre, saranno dunque introdotti un senso unico alternato regolato con movieri, con limitazione della velocità a 30 km all’ora. Le indagini geologiche saranno eseguite per procedere alla progettazione e alla successiva realizzazione di lavori di ripristino del muro di sostegno di valle e di inserimento di barriera stradale nei due tratti di provinciali.