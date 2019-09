“Notte di Fine Estate”: modificata temporaneamente la circolazione e la sosta in centro storico

Si svolgerà sabato prossimo, 7 settembre, la prima “Notte di Fine Estate” a Sassuolo con musica, intrattenimento, spettacoli ed i negozi del centro aperti fino a tarda sera con le vetrine allestite dalla collezione autunno/inverno. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione l’ordinanza n°126 del 2 settembre modifica temporaneamente circolazione e sosta in buona parte del centro storico.

In particolare:

Viale XX Settembre (tratto compreso tra via Mazzini e Traversa Barozzi): strada interdetta al transito, sosta e fermata dalle ore 10 di sabato 7 settembre alle ore 2,00 di domenica 8 settembre. Fanno eccezione limitatamente al 1° tratto (Mazzini-Pretorio) dalle ore 12 alle 14 e dalle ore 19 alle ore 20,30 ai veicoli in uso dei residenti area evento diretti ai rispettivi garage-posti auto;

Piazza Martiri Partigiani (completa); via Battisti; Piazza Garibaldi: interdette al transito, sosta e fermata dalle ore 13 di sabato 7 settembre alle ore 2,00 di domenica 8 settembre. Fanno eccezione dalle alle 19 alle ore 20,30 i veicoli in uso ai residenti ed autorizzati ZTL. diretti alle autorimesse o posti auto ricompresi in area eventi in trattazione

P.le Della Rosa, via Rocca, P.le Roverella, via Clelia, Via del Pretorio (tratto compreso tra Viale XX Settembre e via Fenuzzi), via Mazzini (tratto compreso tra viale Gramsci e P.zza Garibaldi); via Farosi, via Menotti, (per tutta la sua lunghezza), via XXIII Aprile, via Cavedoni, via Giovanni XXIII (tratto compreso tra il civico 36 e intersezione con via Menotti ), via Crispi, via S. Giorgio: interdette al transito, sosta e fermata dalle ore 13 di sabato 7 settembre alle ore 2,00 di domenica 8 settembre. Fanno eccezione dalle alle 19 alle ore 20,30 i veicoli in uso ai residenti ed autorizzati ZTL diretti alle autorimesse o posti auto ricompresi in area eventi in trattazione; via Aravecchia, Via Pia (tratto Monzambano/Martiri Partigiani): gli stalli sosta di ambedue saranno riservati ai veicoli di persone in possesso di contrassegno invalidi dalle ore 17 di sabato 7 settembre alle ore 2,00 del giorno successivo.