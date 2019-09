Scuola, a Maranello via al Settembre Pedagogico

Con la prossima riapertura delle scuole torna anche il “Settembre Pedagogico”, il calendario di iniziative per l’avvio del nuovo anno scolastico a Maranello. Diverse le iniziative in programma, in settembre ma anche nei mesi successivi. Si parte giovedì 5 settembre con le feste di benvenuto e bentornato: alle ore 17 appuntamento per i bambini e le famiglie ai Nidi d’infanzia Le Coccinelle, Virgilia e Aquilone e al Centro Bambini e Famiglie. Sabato 21 sarà la volta del Centro per le Famiglie in via Magellano con le “Famiglie in festa”.

Fino a dicembre proseguono i progetti di continuità per i Servizi Educativi 0/3 anni, Scuole dell’Infanzia e Famiglie, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado. Da ottobre prenderanno il via le proposte formative e gli incontri per la scelta della scuola superiore, con eventi formativi e informativi, incontri pubblici e in classe, testimonianze aziendali, rivolti a studenti, insegnanti e genitori delle scuole secondarie di primo grado: per supportare gli studenti che stanno per affrontare un’importante scelta di indirizzo scolastico, e assieme a loro per sostenere in questa importante funzione genitoriale le loro famiglie, il Comune attiva una proposta formativa per consentire ai ragazzi di approfondire percorsi scolastici e aspetti motivazionali nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, e per conoscere il mercato del lavoro locale; un utile strumento per favorire scelte consapevoli e quindi durature all’interno dei cicli scolastici. Fino al 18 ottobre è ancora possibile fare richiesta per le borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mentre fino al 31 ottobre si può fare domanda per ottenere i contributi per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.