Canovi Coperture Sassuolo: le date dei test amichevoli

Con quasi tre settimane di preparazione ormai alle spalle, la Canovi Coperture Sassuolo è pronta i primi test sul campo. Il calendario delle neroverdi è ricco di appuntamenti e da qui all’inizio del campionato, previsto per il sei ottobre in casa contro San Giovanni di Marignano, le ragazze di Enrico Barbolini scenderanno in campo per quattro test amichevoli. Si comincia questo venerdì, il 6, quando Pincerato e compagne saranno impegnate in un test amichevole di lusso, in casa della VBC Casalmaggiore, formazione impegnata nel campionato di Serie A1: l’inizio dell’allenamento congiunto è in programma alle 19.00. Sette giorni dopo, il 13 settembre, le neroverdi faranno poi il loro esordio casalingo, quando riceveranno tra le mura amiche del Palapaganelli Offanengo, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B1 e che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione nella seconda serie nazionale, superata ai play off da Montale. Fischio di inizio alle 20.30. Mercoledì 18 altro importante test contro l’Olimpia Teodora Ravenna, formazione che prenderà parte al girone B: Pincerato e compagne scenderanno in campoal Pala Costa. L’ultimo test amichevole sarà esattamente sette giorni prima dell’esordio in campionato: domenica 29 settembre, le sassolesi saranno di scena al Centro Pavesi di Milano, quando affronterà il Club Italia, formazione che come la Canovi è stata inserita nel girone A.