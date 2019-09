Domenica a Medolla c’è la Festa del volontariato

Torna l’annuale appuntamento con la Festa del volontariato di Medolla che si terrà domenica 8 settembre 2019 presso l’Oasi Le Cicogne (via Rubadello 14). L’evento è promosso dalla Consulta del volontariato e dal Comune di Medolla ed è dedicato a grandi e piccini: tante infatti le attività previste, adatte a tutte le età.

Si parte con la biciclettata con ritrovo ore 15 presso piazza Garibaldi per andare tutti insieme all’Oasi Le Cicogne dove i cittadini potranno conoscere da vicino le associazioni di volontariato del territorio e ogni bimbo potrà ricevere in regalo una t-shirt e una borraccia a difesa dell’ambiente. È prevista una merenda per tutti sull’erba con gnocco fritto e frutta, una visita guidata al mondo delle api e delle piante e tanti giochi per i più piccoli a cura del gruppo scout medollese.