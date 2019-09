I carabinieri sventano “assalto” alla Coop di Fabbrico

L’immediato intervento operato questa notte dai carabinieri della stazione di Fabbrico, reso possibile grazie all’attività di controllo del territorio, ha permesso di sventare un furto con spaccata al supermercato Coop di Fabbrico, costringendo i malviventi a darsi alla fuga dopo aver sfondato la vetrata d’ingresso dell’attività commerciale, con l’intento di asportare la cassaforte.

Saranno le indagini ora avviate dai carabinieri a cercare di identificare la banda di malviventi che questa notte ha puntato le “attenzioni” al supermercato Coop di via Bedollo a Fabbrico. La certezza oggettiva è che l’immediato intervento dei Carabinieri, allertati da un istituto di vigilanza privato a cui è pervenuto l’allarme, ha costretto i malviventi a dileguarsi a mani vuote. L’allarme poco dopo le 2.00 quando ignoti, utilizzando come ariete un’autovettura a bordo della quale si sono dileguati, hanno infranto la vetrata dell’ingresso principale introducendosi all’interno. Raggiunti gli uffici amministrativi hanno cercato di asportare la cassaforte del supermercato, desistendo a seguito dell’arrivo dei militari.

Nelle mani dei carabinieri la cassaforte che i malviventi hanno cercato di portare via e sui cui gli operanti hanno proceduto ai dovuti rilievi per cercare di trovare, anche in sede scientifica, una svolta investigativa in quanto si è proceduto all’esaltazione delle impronte digitali che verranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma per le indagini di comparazione con i soggetti pregiudicati censiti in Banca Dati. Le ricerche dei malviventi scattate subito dopo l’allarme non hanno consentito, per ora, di intercettare i ladri. Sui fatti fervono le indagini in ordine al reato di tentato furto aggravato.