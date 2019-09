Maranello, via Trebbo e via Musso: lavori conclusi

Sono in fase di ultimazione i lavori di Ferrari spa in Via Trebbo e via Musso. Per rendere possibili i lavori di smobilizzo del cantiere e smontaggio della gru a torre installata in adiacenza della strada, sabato 7 e domenica 8 settembre il tratto di via Trebbo ora a senso unico verrà chiuso completamente al traffico. Per le stesse due giornate via Musso sarà riaperta al traffico in doppio senso di marcia con chiusura all’altezza dell’intersezione con via Trebbo. Lunedì 9 settembre a partire dalle ore 6.00 sarà ripristinata la viabilità con la riapertura di tutte le strade a doppio senso di circolazione.