Nel corso della Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica esaminata la situazione sassolese

Questa mattina il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Con la partecipazione del Sindaco di Sassuolo, è stata esaminata la situazione della sicurezza pubblica nel nostro Comune.

L’argomento è oggetto di costante attenzione da parte del Comitato, che, da ultimo, nello scorso 25 gennaio aveva tenuto una riunione nella sede del Comune. Riscontrata la forte sinergia fra la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, presenti con propri presidi, e la Polizia Locale.

Si conferma la diminuzione dei reati nel territorio. Confrontando i dati del 2018 con quelli dell’anno precedente il calo è di circa il 10%.

Inoltre, il raffronto tra i primi sette mesi del 2018 e dell’anno in corso conferma il trend in diminuzione, con un calo del 13 % dei furti e del 58 % delle rapine.

Si è convenuto di proseguire attivamente nella strategia coordinata del controllo del territorio.

Inoltre, sono stati presi in considerazione gli strumenti previsti dalla più recente legislazione in tema di sicurezza, non trascurando la verifica dei Protocolli “1000 occhi sulla città” e sul “controllo di vicinato” già sottoscritti.

In particolare, tra i diversi strumenti offerti dalla normativa, è stata rappresentata al Sindaco Menani la possibilità di stipulare un patto per la sicurezza urbana e un protocollo di intesa finalizzato al collegamento fra il sistema di videosorveglianza cittadino e il Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti del Ministero dell’Interno.