Sabato la settima edizione del Memorial Giovanni “Jack” Bellei

Si svolgerà sabato 7 settembre, a partire dalle 9 presso il campo “Don Boccedi” di Sassuolo, la settima edizione del Memorial Giovanni “Jack” Bellei: il torneo giovanile di calcio, organizzato dalla Virtus Ancora, riservato alla categoria Esordienti 2007/2008 che vedrà partecipare la Virtus Ancora, Serramazzoni, Castellarano e Modena Fc.

Un torneo che si svolgerà tutto in un’unica giornata: a partire dalle 9 si sfideranno gli Esordienti di Virtus Ancora e Serramazzoni, dalle 10 il Castellarano contro il Modena Fc.

Alle ore 11 è prevista la partita tra vecchie glorie dell’Ancora San Francesco, per poi riprendere con la finale 3°-4° posto (alle 16,30), la finale 1°-2° posto (alle 17,30) e le premiazioni alle 18,30.