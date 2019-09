A Reggio Emilia agente della Polizia locale fuori servizio trova portafogli e lo restituisce al proprietario

Era fuori servizio e con il suo cane stava compiendo la classica passeggiata della domenica mattina, a Reggio Emilia, lungo uno dei viali del parco Campo di Marte, quando ha notato un portafoglio abbandonato accanto a una panchina. Lo ha raccolto e vi ha cercato i documenti, per avere notizie del proprietario a cui restituirlo. Ma tra le mani si è trovato anche 800 euro in contanti, ovvero – si scoprirà in seguito – lo stipendio incassato da un trentenne di origini pakistane residente in città.

Protagonista della vicenda è stato l’assistente scelto della Polizia locale, Fabio Di Matteo, che non ha esitato ad avvisare i colleghi: grazie alle indicazioni ricevute, gli agenti hanno rintracciato il legittimo proprietario del portafoglio e del denaro, il quale ha potuto così riottenere i suoi averi. Il giovane, che aveva da poco incassato lo stipendio, ha ringraziato commosso gli operatori del Comando di via Brigata Reggio.