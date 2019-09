Anziani narcotizzati e derubati: è allarme a Bologna

Anziani drogati o narcotizzati poi derubati. Sono almeno due gli episodi avvenuti nei giorni scorsi a Bologna e denunciati alle forze dell’ordine, ma il numero delle vittime, colpite con la stessa modalità, potrebbe essere superiore. Il 3 settembre una donna ha seguito una 85enne nel proprio appartamento in zona Saffi, con la scusa di dover parlare di un rimborso e fingendo una telefonata con un parente dell’anziana. A questo punto i ricordi della pensionata finiscono: si è risvegliata più tardi, con la cassaforte svuotata da gioielli per almeno 15mila euro e un forte giramento di testa. Si presume che possa essere stata in qualche modo convinta a consegnare le chiavi della cassaforte e forse drogata con un anestetico. Il giorno prima un episodio analogo è avvenuto a Casalecchio: anche in questo caso la vittima è una donna e anche in questo caso è stata svuotata la cassaforte.

(Ansa)