Avvio dei servizi scolastici nei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine: tutte le infirmazioni

In occasione della riapertura delle scuole statali per l’anno scolastico 2019/2020 prevista per lunedì 16 settembre, ripartono anche i servizi di competenza dell’Unione delle Terre d’Argine nei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

Data la variabilità degli orari delle 44 scuole statali del territorio nei primi giorni di scuola, i servizi partiranno una volta che saranno adottati gli orari regolari.

In particolare, nell’ottica di uniformità dell’offerta, i servizi prenderanno avvio:

Prescuola (ove attivato): il 17 settembre;

Refezione scolastica: il 16 settembre per le scuole d’infanzia, il 17 settembre o i giorni successivi per le scuole primarie, in base all’organizzazione dei singoli istituti;

Prolungamento orario (ove previsto): il 17 settembre o il 1 ottobre (in base al numero degli iscritti);

Trasporto scolastico: il 17 settembre o i giorni successivi in base all’organizzazione dei singoli istituti.

Si ricorda che per i bambini/e che per la prima volta frequenteranno la Scuola di Infanzia, l’inizio del prolungamento potrà essere effettuato solo dopo aver concluso il periodo di ambientamento concordato con il personale insegnante.

La tabella di sintesi disponibile sul sito dell’Unione Terre d’Argine (www.terredargine.it/servizi/istruzione-utda) e degli Istituti Comprensivi riporta nel dettaglio l’avvio dei singoli servizi in ogni scuola.

L’iscrizione ai servizi si è conclusa il 13 luglio 2019, ma è comunque possibile richiedere l’iscrizione anche in corso d’anno con le seguenti modalità: rivolgendosi agli uffici Territoriali, direttamente on-line (per alcuni servizi) o compilando i moduli disponibili sul sito (http://www.terredargine.it – modulistica – istruzione – servizi ausiliari).

Infine, come previsto dal vigente Regolamento sui Servizi (consultabile sul sito dell’Unione Terre d’Argine), le iscrizioni che arrivano in corso d’anno possono essere accettate solo previa disponibilità di posti e compatibilmente con l’organizzazione già programmata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione Terre d’Argine (corso A.Pio 91, Carpi, telefono 059 649759-9762, fax. 059 649662; e-mail: personale@terredargine.it).