La scuola inclusiva è un bene comune: un incontro nazionale a Bologna

“Be inclusive!!! Esperienze e buone pratiche per l’inclusione dei bambini Rom e Sinti” è il titolo della conferenza nazionale che si terrà lunedì 9 e sabato 10 settembre nella Sala Conferenze del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna e dal Comune di Bologna nell’ambito del progetto europeo RISE – Roma Inclusive School Experiences e del Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti.

L’evento sarà un’occasione per dialogare sui temi legati all’inclusione scolastica e sociale, con un focus particolare sui bambini e le comunità rom e sinti. Ci saranno interventi tecnico-scientifici, momenti di dibattito, di riflessione collettiva e di condivisione di buone pratiche e di esperienze sperimentate in diversi contesti locali.

Il progetto RISE – Roma Inclusive School Experiences, coordinato dall’Università di Bologna, è pensato per promuovere una scuola più inclusiva e accogliente per i bambini e gli adolescenti rom e sinti dai 6 ai 14 anni, combattere le discriminazioni nell’istruzione e ridurre l’assenteismo e la disaffezione scolastica. Il Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quadro delle azioni del PON Inclusione 2014-2020, coinvolge invece tredici città metropolitane italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia), con vari obiettivi, fra i quali: il contrasto alla dispersione scolastica dei bambini e adolescenti e la promozione del successo formativo, il miglioramento dell’accesso ai servizi socio-sanitari e locali da parte delle comunità rom, il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie rom, sinti e caminanti, il consolidamento di una governance multisettoriale e multilivello in grado di portare avanti a livello locale l’intervento.