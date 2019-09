Startup nella città metropolitana di Bologna: tre incontri per presentare i bandi e le opportunità di impresa sul territorio

Incredibol, Camera di Commercio, Gal Appennino: ecco i tre bandi che saranno presentati nel corso degli incontri in programma sul territorio della città metropolitana. Si parte lunedì 9 settembre a Zola Predosa (dalle 17 alle 19 presso l’incubatore Co-Start di Villa Garagnani), si prosegue mercoledì 11 settembre a Bologna (dalle 10 alle 12 al teatro Dehon) e a Vergato (dalle 16 alle 18 presso la sede dell’Unione dei Comuni dell’Appennino).

Gli incontri, gratuiti e aperti alla cittadinanza, sono organizzati dal servizio Progetti d’Impresa della Città metropolitana e sono rivolti principalmente ad aspiranti imprenditori, neoimprenditori e startup già costituite. L’evento di Bologna vedrà anche la presenza dei rappresentanti e dei coordinatori dei tavoli territoriali sul Turismo (Appennino, Imolese, Pianura), i luoghi di coordinamento della Destinazione Turistica per le attività e le iniziative, pubbliche e private, sull’area metropolitana.

Al centro delle presentazioni i bandi rivolti alle imprese culturali e creative nascenti (Incredibol), all’avvio delle nuove attività imprenditoriali (Camera di Commercio) e alle imprese extra agricole (Gal Appennino).

A Zola Predosa e Vergato interverranno come relatori Giorgia Boldrini del Comune di Bologna per il bando Incredibol! e Stefano Sozzi per il bando del Gal Appennino Bolognese. All’appuntamento di Bologna interverranno Sara Bonora del Comune per il bando Incredibol!, Barbara Benassai per il bando della Camera di Commercio di Bologna e Stefano Sozzi per quello del Gal Appennino Bolognese.

Entrando più nel dettaglio dei bandi: Incredibol – coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con un’ampia rete di partner pubblici e privati e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – sostiene lo sviluppo delle professioni e imprese culturali e creative nascenti, offrendo contributi in denaro per un totale di 150.000 euro. Nel 2016 in seno a Incredibol, è stato istituito dalla Città metropolitana il Premio Barresi dedicato alla memoria di Antonio Barresi, responsabile del servizio Progetti d’Impresa, prematuramente scomparso nel 2015. Focus dell’edizione 2019 sarà il turismo: verrà premiato infatti il progetto che meglio saprà valorizzare le potenzialità artistiche, culturali, ambientali dell’area metropolitana bolognese, anche sulla base dei temi indicati nelle linee guida pluriennali della Destinazione Turistica Bologna metropolitana e del Programma di Promo Commercializzazione turistica 2020.

Il bando della Camera di Commercio è rivolto invece alle Pmi iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna a partire dal 1° gennaio 2019 e in particolare alle imprese femminili e giovanili.

Il bando del Gal Appennino, infine, mira a sostenere l’avviamento e gli investimenti in neo imprese extra agricole in zone rurali con sede legale dell’attività sul territorio appenninico attraverso un cofinanziamento che coprirà fino al 60% delle spese indicate nel progetto.

Al termine degli interventi sarà dato spazio alle domande e curiosità da parte del pubblico.

Programma: