Ultime ore anche per gli studenti interessati al corso di laurea triennale in Chimica di Unimore

Anche per le aspiranti matricole del corso di laurea triennale in Chimica, organizzato nell’ambito della offerta didattica del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore, arriva il momento di sciogliere gli indugi e inviare domanda di ammissione.

Dopo una prima selezione, che ha portato alla aggiudicazione di 52 dei 96 posti complessivamente disponibili per questo corso, proposto a numero programmato, restano ora da assegnare – in base ad un secondo bando emesso dall’Ateneo – 44 posti, 37 dei quali riservati a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia e 7 riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero, di cui 2 posti riservati a studenti cinesi nell’ambito del progetto “Marco Polo”.

Qualora i posti a disposizione degli studenti stranieri residenti all’estero non fossero interamente utilizzati, saranno messi a disposizione degli studenti italiani, comunitari ed extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia.

I posti disponibili potrebbero essere incrementati qualora durante gli scorrimenti della graduatoria dovessero liberarsi dei posti a causa di abbandoni.

Per poter partecipare alla selezione ed entrare in graduatoria è indispensabile aver sostenuto il test on line Cisia – Chimica (TOLC-B), ricordando che la graduatoria per l’accesso al corso di laurea in Chimica verrà stilata considerando esclusivamente i punteggi ottenuti rispondendo ai quesiti delle sezioni Matematica di base e Chimica. Pertanto il punteggio massimo attribuibile alla prova è di 30 punti.

I candidati che intendono essere inseriti nella graduatoria devono provvedere alla “Registrazione” sul sito www.esse3.unimore.it entro le ore 15.00 di lunedì 9 settembre 2019. Se la registrazione è effettuata correttamente si potranno visualizzare sullo schermo un nome utente ed una password (credenziali personali) necessari per le fasi successive. Tali credenziali sono inviate anche all’indirizzo mail dello studente. Successivamente si dovrà eseguire il “Login” ed inserire le credenziali personali per accedere alla propria pagina personale di Esse3 e selezionare dal menù di destra la voce “Area Registrato/Area studente – Ammissione”, scegliere dall’elenco riportato la voce relativa ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e indicare il corso di laurea in Chimica. Infine, si dovrà procedere col pagamento del bollettino del contributo spese di Euro 25,00 sempre entro il 9 settembre 2019, pena l’esclusione dalla graduatoria. Il bollettino si genera automaticamente al termine della procedura on line e può essere ristampato dalla pagina personale dello studente in Esse3, alla voce “Tasse”.

In ogni caso si precisa che faranno fede le informazioni contenute nel bando di ammissione cui si accede dal sito www.unimore.it e dal sito www.dscg.unimore.it. Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria studenti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html; e-mail segrstud.scienzechimiche.geologiche@unimore.it). Oppure all’Informastudenti (e-mail: informastudenti@unimore.it; tel. 059 2058255 e 0522 523555).