Villa Minozzo, senso unico alternato sulla Sp 99

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi a Villa Minozzo sulla Sp 99 Case Bagatti-Febbio-Peschiera si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo (o da movieri nei momenti di maggior traffico, fino allo smaltimento delle colonne) e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti – che sono stati adottati per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di posa della fibra ottica Open Fiber da parte della ditta Ruspal di Mirandola – saranno in vigore dalle 8,30 alle 17,30 fino al 5 ottobre.

Le ordinanze della Provincia prescrivono anche che, durante i cicli del semaforo, l’attesa del rosso non superi i due minuti e che, nel caso i lavori siano sospesi, la strada venga liberata da segnali stradali e impedimenti, fatti salvi quelli che indicano la zona di cantiere, la cui estensione non dovrà superare i 150 metri.