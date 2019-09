Sul menù il pesce è fresco ma in cucina risulta surgelato: denunciato dai Carabinieri del N.A.S.

Sul menù il pesce è fresco ma in cucina risulta surgelato: denunciato...

I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare avuto riguardo al settore della ristorazione hanno proceduto al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcune attività di ristorazione di Reggio Emilia con il fine precipuo di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative.

In un’attività di ristorazione di Reggio i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dei controlli, i militari hanno constatato che il menù fornito ai clienti, per le pietanze a base di pesce, riportava la dicitura “pesce fresco”, ma di fatto l’attività commerciale deteneva soltanto prodotti ittici surgelati.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia il proprietario dell’attività di ristorazione, una 35enne reggiana, ravvisando a suo carico rinvenuto il reato di tentata frode in commercio.