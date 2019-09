A Vergato una delegazione dell’ambasciata brasiliana per commemorare i soldati caduti nella seconda guerra mondiale

Venerdì 13 settembre 2019 una delegazione dell’Ambasciata del Brasile in Italia sarà a Vergato per commemorare la battaglia di Castelnuovo, combattuta dalla Forza di Spedizione Brasiliana nella primavera del 1945. Saranno presenti il Colonnello Ricardo Augusto do Amaral Peixoto, Addetto Militare del Brasile, e il Colonnello André Luiz dos Santos Franco, futuro Addetto Militare.

«Siamo onorati di ospitare questa delegazione brasiliana» commenta il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri «perché riteniamo doveroso rinsaldare il legame di amicizia che ci lega al Brasile, in ricordo del sacrificio di quei ragazzi che vennero a combattere per contribuire a liberare l’Europa e l’Italia dal nazifascismo e ridare un futuro alla nostra terra».

Per la popolazione di Vergato i 20 mesi fra il settembre del 1943 e l’aprile del 1945 furono terribili. La battaglia di Castelnuovo avvenne il 5 marzo 1945: il borgo sul crinale rappresentava una posizione chiave delle difese tedesche. La sua conquista serviva per proteggere e facilitare l’attacco della 1° Divisione corazzata americana verso Vergato. Cosa che puntualmente avvenne: il 14 aprile Vergato fu raggiunto dalle truppe americane della Prima Divisione corazzata, sotto il fuoco dei cannoni e dei mortai tedeschi appostati sul Monte Pero, e liberato due giorni dopo insieme alle località circostanti.

Per liberare Castelnuovo la FED, la Forca Expedicionaria Brasileira, combattè duramente per tutta la giornata, segnando alla fine un successo importante per i “pracinhas”, i “soldatini”, così chiamati per la loro giovane età. Furono in tanti i giovani brasiliani a sacrificarsi tra il luglio 1944 e la primavera dell’anno successivo, in condizioni climatiche per loro proibitive e per le quali non erano adeguatamente equipaggiati.

La mattinata avrà inizio a Vergato alle 9 nel Palazzo Municipale, alla presenza della Banda “G. Verdi” di Riola, con l’accoglienza delle autorità dell’Ambasciata del Brasile e il saluto del sindaco Argentieri nella Sala Consiliare. Alle 10 è prevista la visita ai Cippi posti a ricordo nei caduti brasiliani nelle località Boscaccio e Precaria. Alle 11,30 è prevista la visita al monumento di Castelnuovo, realizzato a ricordo dei Caduti nella battaglia del 5 Marzo 1945. La giornata si concluderà a Cereglio alle 12,15 quando la delegazione si recherà nei pressi del monumento a ricordo dei caduti americani e brasiliani.