Sensi unici alternati su diverse strade provinciali reggiane

La Provincia di Reggio Emilia informa che da ieri, lunedì, sono in corso lavori di sfalcio erba e di pulizia aree verdi nelle intersezioni e nelle banchine su diverse strade provinciali: Sp 3 Reggio-Bagnolo-Novellara, Sp 4 Campagnola-Fabbrico-Rolo-Confine Modena, Sp 62R Variante Cispadana, Sp 63R del Valico del Cerreto, Sp 111 Asse di Val D’Enza, Sp 112 Variante Nord di Campegine, Sp 113 Tangenziale Reggio-Correggio e Sp 358R di Castelnovo Sotto.

Nei tratti interessati dai lavori, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 sarà istituito il limite di velocità a 30 km/h e saranno possibili sensi unici alternati regolati da movieri, a seconda delle condizioni di traffico e delle caratteristiche della strada.

Fino al 30 novembre si ricorda che si viaggia con limite di velocità a 30 km/h e possibili sensi unici alternati anche sulla Sp 47 Bagnolo-Correggio, in un tratto di circa 600 metri di via Fosdondo in comune di Correggio, per lavori di costruzione di un ulteriore tratto della pista ciclabile.