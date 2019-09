Confermati due casi di Dengue a Mirandola, scattano i trattamenti del Comune

Il Comune di Mirandola avvisa che, a fini di profilassi preventiva, sono stati effettuati interventi di trattamento contro le larve e contro gli esemplari adulti di zanzara tigre nei giorni di martedì 10 e mercoledì 11 e proseguiranno giovedì 12 settembre 2019. Il provvedimento rientra nel Piano per la lotta alla zanzara tigre e per la prevenzione della Chikungunya e della Dengue ed è scattato a seguito di una segnalazione dell’Azienda Usl di Modena del 10 settembre 2019 con la quale s’informa che si sono riscontrati nel territorio comunale di Mirandola due casi confermati di febbre da Arbo-virus (Dengue). L’infezione è stata contratta da due cittadini a seguito di un viaggio all’estero.

La malattia virale viene trasmessa all’uomo dalle punture di zanzara del genere Aedes albopictus (zanzara tigre). Pertanto, è in atto il trattamento di disinfestazione straordinaria predisposto dal Comune di Mirandola. L’area interessata è compresa tra via Barozzi (civici 3, 5, 7, 11, 13 e 15, più i civici 4 e 6 – Scuole Luosi), via Fermi (civici 1, 2, 4, 6 e 8), via Mazzone (civici 8, 16, 18, 20 e 22, più i civici 10, 12 e 15 – Ex Scuole Medie), via Nenci (civici 1, 3 e 5), via Smerieri Prof. Lino (civici 1, 3, 4 e 8 – Palazzina CUP e Pronto Soccorso dell’Ospedale), via Posta (civici 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, più i civici 3 e 5 – Area cortiliva dell’Ospedale) e via Fogazzaro (civici 3, 5, 6, 7 – parcheggio Ospedale e giardini Casa Protetta – Borgotondo).

Gli interventi larvicidi saranno effettuati mediante trattamento dei ristagni d’acqua non eliminabili con prodotti a base di diflubenzuron. Gli interventi adulticidi saranno effettuati mediante nebulizzazione di prodotti a base di piretro. Gli interventi larvicidi nelle aree pubbliche sono stati effettuati martedì 10 settembre 2019, ovvero il giorno stesso della segnalazione di Ausl. Gli interventi adulticidi nelle aree pubbliche vengono effettuati nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2019 dopo le ore 23.00. Gli interventi adulticidi e larvicidi nelle aree private vengono effettuati fra le ore 6.00 e le ore 20.00 di mercoledì 11 e giovedì 12 settembre.

Si chiede ai cittadini di collaborare consentendo, senza impedimento alcuno, l’accesso alle aree di proprietà privata agli addetti della ditta Cooplar Soc Coop, incaricata dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord di effettuare la disinfestazione.

Si indica inoltre, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre e la sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria durante le ore notturne in cui si svolgono i trattamenti. Vanno, inoltre, tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone. Si ricorda ai cittadini l’importanza della prevenzione personale con alcuni consigli utili: utilizzare zanzariere per proteggere ambienti domestici e velette per proteggere passeggini e carrozzine; vestirsi con maglie e camicie a maniche lunghe, pantaloni lunghi e colori chiari e indossare calzini e scarpe chiuse; non utilizzare profumi, creme e detergenti profumati, che sono attrattivi per le zanzare soprattutto durante il giorno; utilizzare repellenti cutanei che vanno applicati sulle parti scoperte del corpo, rispettando dosi, modalità ed istruzioni d’uso riportate sull’etichetta del prodotto.