Nuovo asfalto al parcheggio della scuola d’infanzia Girasole-Palomar di Castelnovo Sotto

Mai più pozze d’acqua nel cortile della scuola d’infanzia comunale Girasole-Palomar. Con un investimento di 34mila euro nelle settimane scorse l’amministrazione comunale ha provveduto ad asfaltare l’area di sosta, il cui fondo in precedenza era in ghiaia. Si tratta di lavori molto attesi dai castelnovesi, visto che nelle giornate di maltempo l’area si allagava e si riempiva di fango creando notevoli disagi alle famiglie che accompagnavano i bimbi all’asilo. Il parcheggio verrà completato con la realizzazione degli stalli di sosta e la segnaletica nei prossimi giorni.

Oltre alla superficie, i lavori hanno coinvolto la risagomatura dei cordoli per migliorare la regimentazione delle acque piovane e la riqualificazione della pista ciclopedonale adiacente al parcheggio. Per questa ultima opera su via della Costituzione, fino a via Borghi, il Comune ha investito 4.400 euro.