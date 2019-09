Precipita con parapendio, non è in pericolo di vita

Oggi pomeriggio intorno alle 16:30 in a Serramazzoni, località Ricco’, un cittadino svizzero 67enne durante l’attività di volo libero con parapendio, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo.

Prontamente soccorso da personale del 118 ai carabinieri, è stato trasportato con eliambulanza presso l’ospedale di Baggiovara dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita.