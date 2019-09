Sant’Ilario d’Enza: braccati dai Carabinieri finiscono fuori strada prima di essere immobilizzati ed arrestati

E’ successo ieri sera, attorno alle 23.30, quando i Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza sono stati attivati a seguito di alcune segnalazione di tentativi di furto in abitazione. Raccolti i primi elementi dalle vittime, gli uomini dell’Arma si sono posti alla ricerca dei due ladri allontanatisi a bordo di un’auto. Solo pochi muniti dopo, i militari hanno intercettato una Renault Clio bianca, con due persone a bordo del tutto rispondenti alla descrizione, a cui hanno intimato l’alt. Vistisi scoperti i due, anziché fermarsi, hanno tentato una fuga per le vie cittadine provando, con manovre estremamente pericolose, a velocità sostenuta e rischiando in più occasioni di investire alcuni pedoni, di seminare la pattuglia dei Carabinieri finché, imboccata una strada senza uscita, hanno finito per schiantarsi contro il guard rail.

Con l’auto ormai non più marciante i due hanno tentato ancora di uscire dal veicolo per scappare a piedi, venendo però bloccati dai Carabinieri nel frattempo sopraggiunti. Una volta immobilizzati, i due sono stati accompagnati in caserma ove si è proceduto alla loro identificazione. Si tratta di un albanese 21enne e di un italiano 22enne entrambi abitanti a Cavriago i quali, al termine delle formalità di rito sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggiana. Le indagini sono ancora in corso al fine di raccogliere elementi di reità anche in ordine ai segnalati furti in abitazione. L’autovettura usata per la fuga è di proprietà di uno dei due arrestati.