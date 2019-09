Stalker vìola ripetutamente la misura cautelare: la Polizia di Stato lo arresta a Modena

La Squadra Volante ha proceduto all’arresto di un cittadino marocchino di 34 anni in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del Tribunale di Modena il 6 settembre scorso. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Modena disposta dall’Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, ha violato le prescrizioni impostagli recandosi più volte presso la residenza della persona offesa e ponendo in essere condotte minacciose e violente nei suoi confronti, tanto da costringerla a lasciare la propria abitazione e a richiedere l’intervento della Polizia.

Alla luce di tali eventi, il G.I.P. ha ritenuto necessario disporre l’aggravamento della misura sostituendola con la custodia cautelare in carcere. L’uomo non è sfuggito all’occhio attento degli agenti della Squadra Volante, che durante il servizio di controllo del territorio, lo hanno riconosciuto mentre percorreva via Costa; accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, è stato poi associato alla locale Casa Circondariale.