Anche in ospedale a Sassuolo riapre la scuola

Da lunedì 16 settembre 2019, anche in Ospedale a Sassuolo, riaprono la scuola e il centro giochi in pediatria. Un servizio unico e importante, che dà la possibilità a tutti i bambini di proseguire il proprio percorso di studio durante il periodo di ricovero. In Ospedale sono presenti due maestre, dal lunedì al sabato compreso.

Tra le novità di quest’anno, c’è l’arrivo di una nuova insegnante, Patrizia Togni che sostituisce per pensionamento Maria Rosa Frigieri. Classe 1956, di Rubiera, Patrizia Togni arriva dalle scuole Carducci di Formigine.

Come per le altre scuole della provincia di Modena, gli ‘alunni’ presenti in ospedale torneranno sui ‘banchi’ a partire da lunedì 16. Nel piano didattico approvato per la scuola ospedaliera, un progetto sui burattini e uno sull’arte.