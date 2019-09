MotoGp: Petrucci ottavo e Dovizioso decimo dopo la prima giornata di prove a Misano. Settimo Pirro

Al termine delle prime due sessioni di prove del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma questo fine settimana sul Misano World Circuit, tutti i piloti ufficiali Ducati hanno chiuso nella top ten in classifica, con Pirro settimo, Petrucci ottavo e Dovizioso in decima posizione.

Sia Petrucci che Dovizioso hanno ottenuto i loro migliori crono nella sessione di FP2 del pomeriggio mentre Pirro ha fatto segnare il suo miglior tempo questa mattina e poi non è riuscito a migliorarsi nel secondo turno.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:33.728 (8º)

“Oggi non siamo molto soddisfatti perché fatichiamo ancora a sfruttare al meglio le gomme e anche con quella soft, che ho montato alle fine del secondo turno, non sono riuscito a migliorare il mio tempo in modo significativo. Abbiamo però delle idee su cosa fare per migliorare la situazione e adesso analizzeremo bene i dati di entrambe le sessioni per capire che direzione prendere per domani”.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:33.826 (10°)

“Questa mattina siamo partiti con calma sapendo che le condizioni della pista non erano particolarmente favorevoli per noi e abbiamo fatto diverse prove di set-up, che a mio parere sono andate nella direzione giusta perché il mio feeling è migliorato nel corso delle due sessioni. Non siamo ancora tra i più veloci ma a poco a poco ci stiamo avvicinando: c’è sicuramente ancora del lavoro da fare ma abbiamo delle idee per migliorare la moto domani”.

Michele Pirro foto (#51 Ducati Test Team) – 1:33.704 (7°)

“Oggi abbiamo ritrovato un po’ di feeling e un po’ di velocità rispetto al test di fine agosto: ci sono degli aspetti della moto su cui dobbiamo sicuramente lavorare perché ci manca ancora qualcosa, però nelle due sessioni abbiamo portato a casa delle informazioni utili, e comunque sia stamattina che oggi pomeriggio i miei tempi erano allineati a quelli delle altre Ducati”.

I piloti Ducati torneranno in pista domani, sabato 14 settembre, alle ore 9:55 (CET) per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche si disputeranno dopo la FP4 a partire dalle 14:10 (CET).