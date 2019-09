Procedono a Spilamberto i lavori sulla SP 623

A Spilamberto procedono i lavori per garantire una maggiore sicurezza lungo un tratto di circa un chilometro e 200 metri della strada Provinciale 623 Vignolese, compreso tra l’incrocio con via Corticella, vicino al casello di Modena sud, e la rotatoria di via Macchioni vicino al centro abitato di Spilamberto.

In anticipo sul cronoprogramma, che prevede la fine dei lavori nei primi giorni di novembre, entro la prima settimana di ottobre saranno ultimati i lavori lato del canale Diamante, arrivati attualmente all’80 per cento; dalla seconda settimana di ottobre è previsto lo spostamento del traffico sulla corsia lato Canale Diamante per consentire il proseguimento le operazioni.

Il cantiere è in funzione tutti i giorni fino alle ore 17 e al sabato mattina.

Per consentire i lavori il traffico è a senso unico nella direzione da Modena a Spilamberto; i veicoli provenienti da Spilamberto verso Modena, quindi, non percorrono la provinciale 623 ma seguono l’itinerario alternativo lungo la provinciale 16 fino all’incrocio con la statale 12 a Colombaro; percorso analogo per i mezzi provenienti da Altolà lungo la Circonvallazione nord.

Il costo dei lavori è oltre due milioni e 300 mila euro finanziati dal Piano nazionale di sicurezza stradale e dalla Provincia.

In occasione dell’apertura delle scuole, lunedì 16 settembre, quindi di un prevedibile aumento dei volumi di traffico, la Provincia, in accordo con la Polizie municipali intensificherà il monitoraggio della situazione per affrontare eventuali momenti critici, soprattutto nelle ore di punta.

L’intervento prevede l’installazione di nuovi guard-rail sui due lati del tratto che sarà sensibilmente allargato; per favorire l’immissione e l’uscita in sicurezza, inoltre, saranno allargati e portati all’altezza della provinciale gli 11 accessi presenti sul tratto.

Al termine dell’intervento, infine, è previsto il rifacimento della sede stradale con asfalto fonoassorbente.sp