Blitz al night: chiusura, denuncia e 30 mila euro di sanzione

I Carabinieri della compagnia di Modena congiuntamente a Polizia Municipale e Ispettorato del lavoro hanno effettuato tra giovedì e venerdì controlli all’interno di un America bar e night di Modena. I militari hanno scoperto due lavoratori in nero e donne straniere in possesso di permesso di soggiorno per motivazioni diverse da quelle lavorative.

Le verifiche hanno anche evidenziato irregolarità sul fronte della documentazione amministrativa. Denuncia penale quindi per l’amministratore della società che gestisce il locale oltre a 30mila euro di sanzione e chiusura del locale fino alla regolarizzazione di tutte le posizioni.