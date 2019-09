Oggi pomeriggio intorno alle 17 i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Pazzano – Monfestino, mentre erano impegnati in un altro servizio per soccorrere un uomo rimasto impigliato col parapendio negli alberi. Il 55enne, italiano, è stato rapidamente portano a terra incolume. Pare fosse precipitato da un po di tempo senza possibilità di dare allarme.