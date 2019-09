Intervento congiunto di Vigili del Fuoco, 118 e Soccorso Alpino, stamane, per recuperare un fungaiolo colto da malore in località Ponte del Diavolo a Pavullo. I soccorritori, una volta raggiunta la persona, si sono alternati al trasporto della barella per circa un km fino alla strada dove ad attenderli c’era l’ambulanza.