Scivola in un dirupo e muore mentre è a funghi con il suocero

Altro grave incidente sul nostro Appennino. Verso le 13 i Vigili del Fuoco sono stati attivati da un familiare che segnalava un incidente occorso a due congiunti – genero e suocero – a funghi in zona Prignano. Attivate le squadre dei Vigili del fuoco via terra e l’elicottero da Bologna, oltre al 118 e al soccorso alpino per la necessità di soccorso sanitario. I due uomini sono stati individuati nei boschi dai Vigili del Fuoco: il più giovane era scivolato in un dirupo, per lui non c’era più nulla da fare. Raggiunto dai soccorritori è stato dichiarato deceduto da sanitari 118. In corso le operazioni dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino per recupero corpo e riaccompagnare l’uomo più anziano incolume a Prignano.