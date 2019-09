Football Americano: gli Hogs ripartono dai giovanissimi

Sarà infatti l’under 16 del club reggiano a prendere parte al campionato nazionale di categoria che inizierà a ottobre.

I ragazzi sono già in campo ad allenarsi sotto la guida dell’head coach Giovanni Modena che è coadiuvato da un giovanissimo staff.

Alex Ruozzi è il coach di quaterback e runnigbacks oltre ad essere assistante coordinatore dell’attacco. Luca Aschero prosegue il lavoro inizato con la senior e allena la difesa insieme a Marco Archilli, gradito ritorno nella rosa reggiana. I giocatori di linea sono affidati a Daniele Raffaelli per quello che riguarda l’attacco e a Daniele Bertagnini per la difesa.

Gli allenamenti sono il lunedì mercoledì e venerdì dalle 18h alle 20h e sono aperti a tutti i ragazzi a partire dai 10 anni che vogliono provare.

Al momento sono già una trentina i ragazzi della rosa under 16, ma sabato gli Hogs organizzano un open day dove tutti possono provare a giocare a football.

I coach saranno a disposizione per permettere a tutti i partecipanti che dai 10 ai 40 anni vorranno passare a scoprire i diversi ruoli in campo sia in attacco che in difesa, con alla fine un mini match di flags e un piccolo scrimmage con casco e spalliera.

A seguito del camp e dell’uscita dei calendari si terrà una riunione con i genitori della Under 16 gia inscritti ai Hogs che giustamente insieme alla dirigenza si chiedono il futuro degli allenamenti visto che ad oggi gli Hogs continuano a non avere un campo e si appoggiano ancora sul sintentico del polo scolastico Makalle.