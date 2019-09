L’Assemblea dei soci ACT nomina Presidente e Consiglio d’Amministrazione

L’Assemblea dei Soci di ACT nella seduta odierna ha deliberato la nomina alla carica di Presidente Daniele Caminati che, insieme ai Consiglieri Cristina Boniburini e Federico Parmeggiani guideranno l’azienda di Viale Trento Trieste per tutta la legislatura.

In continuità col passato ed in considerazione degli importanti risultati ottenuti in questa fase storica dell’azienda, con i bilanci che hanno registrato dal 2014 ad oggi risultati sempre più solidi, la scelta dei Comuni Soci di ACT è andata su un board competente e rigoroso in grado di dare respiro ad un’impresa che ha segnato la storia della mobilità della nostra Provincia.

ACT, che oggi svolge l’attività di holding delle società che operano nel trasporto pubblico, in questi anni ha perseguito con tenacia gli obiettivi di volta in volta assegnati dagli Enti proprietari, riuscendo ad ottenere ottime performance.

Il Presidente Daniele Caminati ha commentato la scelta dei Soci ringraziando per la fiducia riposta in lui e nei Consiglieri e impegnandosi a svolgere al meglio l’incarico ricevuto, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e del territorio.