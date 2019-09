Quarto weekend del Settembre Formiginese con associazionismo, sport, protezione civile e volontariato in parata

Saranno associazionismo, volontariato e sport i protagonisti del quarto weekend del quarantottesimo Settembre Formiginese. Fra gli appuntamenti clou la presenza della protezione civile in via San Francesco la mattina di sabato 21, con “Viaggio tra i rischi”: si inizia con simulazione di evacuazione alle medie Fiori di Casinalbo in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con l’associazione nazionale VVF di Modena.

L’esercitazione prevede anche la ricerca di due ragazzi dispersi durante l’evacuazione con le unità cinofile in dotazione alla Consulta Provinciale Volontari di Protezione Civile di Modena e di AVAP Formigine. Tre classi parteciperanno poi all’evento presso le strutture allestite con i mezzi in via San Francesco, un momento didattico curato dal Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e dai gruppi alpini con sede al Polo di Sicurezza integrato di via Quattro Passi. Presenti in via San Francesco anche il corpo delle GEV e i Volontari della Sicurezza per illustrare la loro attività. Ancora sport da venerdì a domenica con esibizioni di danza sportiva, yoga, ginnastica per mamme in gravidanza, quadrangolare di pallavolo, percorsi motori per bambini da 3 o 8 anni, dimostrazioni di parkour, caccia al tesoro, golf, camminata coi cani, bibiclettata d’autunno.

Tutte le associazioni formiginesi saranno poi coinvolte nella parata a loro dedicata domenica 22 alle ore 10.00 in centro storico con partenza da Piazza Italia. L’Agenda ONU 2030 sarà protagonista dell’incontro “Pratiche per uno sviluppo sostenibile” previsto per venerdì 20 al castello a partire dalle 18.30. Al Pulp di Villa Gandini settima edizione di Elektro Summer Party sabato dalle 17.00. Domenica alle 11.30 presso la sede AVAP sarà scoperta una targa commemorativa in ricordo di Paolino Scaramelli, storico meccanico formiginese della Scuderia Ferrari e volontario AVAP. Per tutto il weekend 20/22 settembre poi Casinalbo sarà animata da “Beer Bertola”, evento gastronomico e musicale a cura dell’associazione “Le Palafitte 2.0” che gestisce la struttura di via Vedriani: presenti anche mercatini artigianali e animazione per bambini, con parte del ricavato dell’evento che sarà devoluto all’acquisto di un defibrillatore da mettere a disposizione della comunità della frazione. Come sempre il programma completo e dettagliato del Settembre Formiginese è disponibile su https://www.comune.formigine.mo.it/