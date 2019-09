Bologna: fiamme al Teatro degli Angeli. Il rogo potrebbe essere doloso

Questa notte un incendio ha interessato il Teatro degli Angeli di via Massa Carrara a Bologna. Le fiamme, che pare siano di origine dolosa, hanno interessato alcune travi in legno e alcune attrezzature. L’assessore alla Cultura del Comune, Matteo Lepore, che in mattinata ha fatto un sopralluogo ha commentato così l’accaduto: “... Il teatro, un luogo di cultura del quartiere Savena, era rinato grazie a un patto di collaborazione, con un percorso di cittadinanza attiva. Era stato ristrutturato e, da chiesa sconsacrata, è diventato uno spazio di eventi artistici e musicali. Con la presidente del quartiere Savena Marzia Benassi abbiamo fatto un sopralluogo appena abbiamo ricevuto la notizia dell’incendio, che sembra essere doloso. Dai primi rilievi delle forze dell’ordine infatti la porta sembra essere stata forzata. Ci siamo stati questa mattina insieme all’associazione culturale Teatro degli Angeli che si occupa dello spazio: una realtà che ringraziamo per il lavoro che fa per la nostra città. Saremo al loro fianco. Dobbiamo ripartire subito! Ora intorno al Teatro degli Angeli servirà una mobilitazione ancora più forte di tutti noi che crediamo nel valore dell’arte e della cultura. La #cultura è la speranza di Bologna: non ci fermiamo!”