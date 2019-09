Carpi, in ottobre i lavori sulla SP 413 a Fossoli

A Carpi saranno realizzati partire dai primi giorni di ottobre i lavori di ripristino di un tratto della strada provincia 413 Romana nord, lungo circa 200 metri vicino all’incrocio con via dei Grilli. Attualmente lungo il tratto in questione si circola a senso unico alternato a causa del cedimento della sponda del canale “Fossetta di Mezzo” che ha coinvolto la sede stradale.

L’intervento sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, ente che gestisce il canale, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Carpi. Le opere consistono nel rivestimento di un tratto del canale con elementi in calcestruzzo in arrivo dalla ditta specializzata e successivo ripristino della sovrastruttura stradale con una spesa complessiva di oltre 100 mila euro. Al termine dei lavori, entro la fine di ottobre, la circolazione tornerà regolare a due corsie.