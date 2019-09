Domenica 22 settembre torna a Vignola l’iniziativa “Puliamo il mondo”

Il Comune di Vignola aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente. Domenica 22 settembre, con ritrovo alle 8 presso il parcheggio del Centro Nuoto, tutti i cittadini sono invitati a prendere parte alla pulizia di diverse zone del territorio comunale. La partecipazione è aperta a tutti. Al momento dell’iscrizione, naturalmente gratuita, saranno forniti dall’organizzazione i materiali necessari (guanti, sacchi, etc.) per svolgere l’attività in completa sicurezza. Coloro che hanno disponibilità di guanti da lavoro possono portarseli da casa. Per ulteriori informazioni: www.puliamoilmondo.it.