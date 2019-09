Dovizioso ottavo e Petrucci dodicesimo dopo la prima giornata di prove del GP di Aragón

Al termine delle prime due sessioni di prove del GP di Aragón, in programma questo fine settimana sul Circuito Motorland nei pressi di Alcañiz, Andrea Dovizioso ha chiuso la giornata in ottava posizione, mentre Danilo Petrucci si è classificato al dodicesimo posto. Questa mattina entrambi i piloti del Ducati Team avevano terminato la FP1 nei primi dieci, con Dovizioso quarto e Petrucci settimo ma nel pomeriggio, nonostante entrambi abbiano migliorato i propri crono di circa quattro decimi, solo il pilota romagnolo è riuscito a restare nella top ten provvisoria.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:48.477 (8°)

“Aragón è sempre una pista particolare, sia per la guida che per le gomme, ed essendoci la possibilità di pioggia per domani il lavoro di oggi è stato modificato di conseguenza: non abbiamo potuto fare molti giri con i vari tipi di pneumatici a disposizione, ma li abbiamo provati tutti per avere un’idea il più chiara possibile per la gara. Non è facile, perché qui tutti fanno fatica quando le gomme calano, però la situazione è sicuramente migliore rispetto a Misano: dobbiamo ancora migliorare su alcuni aspetti ma sono ottimista”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:48.873 (12º)

“Sinceramente mi aspettavo di ottenere un tempo migliore, ma quando ho messo le gomme morbide nuove non sono riuscito ad essere abbastanza veloce, mentre questa mattina con le gomme dure nella FP1 mi ero trovato bene. Purtroppo sembra che domani ci potrà essere brutto tempo per cui non so se sarà possibile entrare nella top ten per evitare la Q1. Chiaramente non sono soddisfatto di oggi, ma ci impegneremo come sempre per migliorare in vista della gara”.

I piloti Ducati torneranno in pista domani, sabato 21 settembre, alle ore 9:55 (CET) per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche si disputeranno dopo la FP4 a partire dalle 14:10 (CET).