Rossi (Dem): “Al via i lavori per la Bretella Campogalliano-Sassuolo”

“Una buona notizia la firma del progetto esecutivo della Bretella Campogalliano-Sassuolo, apposta dalla neo Ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli venerdì 20 settembre, e annunciata questa mattina durante il convegno di apertura del Cersaie, il salone per eccellenza della ceramica italiana. Da oggi dobbiamo ritenerci tutti impegnati – istituzioni, forze economiche, sociali e politiche – per garantire che l’accantieramento avvenga in tempi brevi.

Un distretto produttivo e leader mondiale per la produzione di piastrelle, per essere competitivo, ha la necessità di completare opere infrastrutturali come la Bretella Campogalliano-Sassuolo, in un territorio dove industria ceramica e indotto collegato a essa garantiscono lavoro e stabilità a una grandissima parte delle famiglie emiliane. Un’opera che ridefinirà la viabilità per molte zone urbane e centri abitati dal traffico pesante, ad esempio con la realizzazione della tangenziale di Rubiera. Una salto di qualità, non solo per l’industria, ma anche per la comunità che vive e lavora sulle due sponde del fiume Secchia e che avvicinerà ancora di più la nostra Regione Emilia-Romagna verso la dimensione europea”. Così il deputato Dem, Andrea Rossi.