Aggiornamenti sulle chiusure notturne in A1, A13 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura dell’entrata della stazione di Modena nord e dell’area di servizio “Secchia est”, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, come di seguito indicato:

per una notte, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 settembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Modena nord, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Modena sud o di Reggio Emilia.

E' stata annullata la chiusura della seconda e ultima notte in programma dell'entrata della stazione di Modena nord, prevista dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 settembre.

E’ stata, inoltre, annullata la chiusura dell’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra Modena nord e Reggio Emilia, verso Milano, prevista dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 settembre.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 settembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Interporto, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio o di Altedo.

***

Mentre anche sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, come di seguito indicato: