Ricordo di Angelo Barone

A 80 anni si è spento Angelo Barone, uno dei numerosi immigrati di San Donato di Ninea diventato protagonista della comunità di Fiorano Modenese. Fondatore e per diverso tempo presidente del Circolo Oasi, è stato eletto consigliere comunale in tre legislature, con il Pci, nel 1975, nel 1985 (contribuendo a dare vita al Gruppo Consiliare degli Indipendenti di Sinistra) e nel 1990. La comunità di Fiorano Modenese partecipa al dolore della moglie Antonietta, dei figli Francesco e Giuseppe, dei fratelli e sorelle, di tutti i parenti.

Il Rosario verrà celebrato domani sera, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 18, presso le Camere Ardenti dell’Ospedale di Baggiovara. I funerali si svolgeranno giovedì 26 settembre nella chiesa parrocchiale di Spezzano, alle ore 9.

Il sindaco Francesco Tosi ne ricorda l’impegno: “Angelo Barone è uno di quei cittadini fioranesi provenienti dal Sud d’Italia che si sono messi al servizio della comunità dando un forte contributo per l’integrazione fra le ‘popolazioni’ di Fiorano e in modo particolare delle famiglie provenienti da San Donato di Ninea e dagli altri paesi della Calabria. Gli siamo grati per l’impegno con cui si è dedicato al circolo Oasi, col duplice intento di salvaguardare le proprie radici e i legami culturali con la propria terra d’origine e al tempo stesso di inserire a pieno titolo persone calabresi nell’impegno e nella responsabilità civica, per il bene comune di Fiorano Modenese. Siamo vicini alla famiglia, in questo difficile momento di dolore ed esprimiamo sentiti sentimenti di condoglianza a tutti gli amici del circolo Oasi”.