Identificati i due giovani che si sono introdotti al Cattaneo-Deledda

Nella mattinata di martedì 24 settembre due ragazzi, esterni alla scuola, hanno tentato di introdursi in una classe dell’Istituto Cattaneo-Deledda di Modena. Alla richiesta di un docente di identificarsi e di uscire dall’aula, i due lo hanno affrontato colpendolo con una testata, fuggendo subito dopo. Il colpo non ha avuto conseguenze: il docente non ha subito lesioni di alcun tipo. Gli agenti di Polizia, subito allertati dalla dirigenza, hanno visionato i filmati ripresi dalle telecamere poste ai vari ingressi dell’istituto scolastico, attraverso i quali è stato possibile risalire subito all’identità degli aggressori. Ringraziamo le forze dell’ordine per la sollecita soluzione del caso e continuiamo a lavorare insieme per un anno scolastico ricco di attività, iniziative e progetti, occasioni di crescita per tutti - ha dichiarato il dirigente scolastico Alberto De Mizio.