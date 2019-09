Midollo osseo: raduno al Sant’Orsola per i 361 donatori emiliano-romagnoli

Una festa per i 361 giovani emiliano-romagnoli che hanno donato il midollo osseo dalla nascita del Registro. Si svolgerà sabato 28 al Sant’Orsola, organizzata da ADMO, insieme al Registro Regionale, al termine della settimana “MATCH IT NOW” dedicata a livello nazionale all’informazione sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche che vedrà la presenza di ben 16 banchetti all’interno del Policlinico per trovare nuovi potenziali donatori.

L’obiettivo della settimana è trovare un donatore compatibile per tutti i pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo. La settimana viene organizzata per il quarto anno consecutivo in oltre 180 città in tutta Italia da ADMO Federazione Italiana, insieme al Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) e alla Federazione ADOCES con il patrocinio del Ministero della Salute e del CONI.

In Emilia-Romagna l’associazione, con il patrocinio della Regione, Centro Regionale Sangue e Centro Riferimento Trapianti, darà vita a più di 30 eventi in tutta la regione per fornire informazioni a tutti gli interessati e, grazie alla presenza di personale sanitario qualificato ed accreditato, donare ai giovani tra i 18 e 35 anni la possibilità d’iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo tramite un semplice prelievo di saliva.

ADMO Emilia-Romagna s’impegna quotidianamente nelle scuole, nelle piazze e nelle università. Grazie all’instancabile lavoro dei volontari, nel 2018 sono stati iscritti 8.711 nuovi potenziali donatori, attestandosi tra le prime regioni a livello nazionale per numero di nuovi iscritti. Il trend è confermato dai dati del 2019 e la Campagna “Match It Now” sarà un’importante occasione per raggiungere nuovi ed importanti obiettivi!

Il Policlinico di Sant’Orsola sarà il fulcro delle attività bolognesi grazie ad un progetto di sensibilizzazione patrocinato dall’Azienda Ospedaliera e dal Comune di Bologna con il coinvolgimento di tutto il personale ospedaliero con 16 postazioni informative presso i padiglioni e possibilità d’iscrizione immediata: da lunedì 23 a venerdì 27 settembre la carovana ADMO formata da volontari e sanitari formati e accreditati saranno presenti negli atri, ogni giorno differente, dei principali padiglioni per testimoniare l’importanza del messaggio donativo e dare la possibilità ai giovani di iscriversi tramite un semplice kit salivare.

Sabato 28 settembre, presso l’Aula Viola – Padiglione 11 concluderemo in un evento unico: ADMO Emilia-Romagna in collaborazione con il Registro Regionale Donatori Midollo Osseo festeggerà insieme a tutti i donatori effettivi di midollo osseo della regione, celebrando la bellezza del dono attraverso le storie ed emozioni di chi ha donato e chi ha ricevuto.