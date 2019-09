Nati per giocare, in Ludoteca a Fiorano

Domenica 29 settembre 1919 il Bla compie 8 anni e l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Fiorano Modenese ha organizzato una festa per valorizzare i servizi che il Bla ospita: la Biblioteca Paolo Monelli, la Ludoteca Barone Rosso e l’Archivio Storico. Come anteprima, giovedì 26 settembre, è in programma ‘Nati per giocare’, serate di gioco sano e intelligente con animatori ludici, per adulti e giovani over 16, in compagnia dei giochi da tavola della ludoteca, a cura di Balena Ludens e Legalità Bene Comune. L’evento è gratuito e si tiene presso il Bla, in Via Silvio Pellico n. 9.

L’iniziativa è anche un’anteprima per gli appuntamenti periodici, bimensili, di ‘Nati per giocare’, in programma da ottobre a dicembre, ogni primo e terzo giovedì del mese.