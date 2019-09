Condannato per una serie di furti, rintracciato ed arrestato dai carabinieri a Cavriago

È stato ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati commessi nel 2017 ai danni di attività commerciali di San Polo d’Enza, Bagnolo in Piano e Vezzano Sul Crostolo, fatti per i quali si trovava già in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione di Cavriago. Per questo motivo il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, martedì scorso, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di “espiazione di pena detentiva in regine di detenzione domiciliare”, per quasi tre anni complessivi di reclusione, che lo obbliga a rimanere in casa sino alla conclusione della condanna prevista per la fine del mese di maggio 2020.

L’uomo, un cittadino marocchino 31enne abitante in paese, nel pomeriggio di martedì è stato rintracciato nella sua abitazione dai Carabinieri della locale Stazione e, una volta eseguita la notifica del provvedimento restrittivo, è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove dovrà rimanere ristretto sino alla conclusione della pena detentiva.