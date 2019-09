Dal 1 ottobre la Settimana mondiale per l’allattamento. Anche a Reggio Emilia e provincia incontri e approfondimenti

Da martedì 1 a lunedì 7 ottobre 2019 in tutto il mondo si celebra la Settimana per l’allattamento materno (Sam) promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e il valore dell’allattamento al seno.

Il tema conduttore di questa edizione è “Potere ai genitori per favorire l’allattamento” ed è lanciato dalla World Alliance for Breastfeeding Action (Waba – Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento), un’alleanza globale di individui, reti e organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia globale per l’Alimentazione dei neonati e dei bambini dell’Oms e dell’Unicef.

Lo slogan 2019 è stato scelto per abbracciare tutte le tipologie di famiglie, estendere il sostegno a entrambi i genitori e aumentarne la consapevolezza in tema di allattamento. Fornire informazioni basate su evidenze scientifiche, infatti, restituisce il potere decisionale ai genitori e contribuisce a creare le condizioni ottimali in cui le donne possano allattare. L’allattamento, infatti, pur essendo una prerogativa della madre, per avere maggiori possibilità di riuscita richiede il sostegno di partner, familiari, colleghi e di tutta la comunità perché l’allattamento è un lavoro di squadra: per renderlo possibile, ognuno deve impegnarsi a proteggerlo, promuoverlo e sostenerlo.

L’Amministrazione comunale di Reggio Emilia e l’Azienda Usl Irccs, come negli anni scorsi, aderiscono alla manifestazione internazionale proponendo un calendario ricco di iniziative, incontri, momenti di approfondimento e un flash mob, quest’anno alla sua 7° edizione, per promuovere una pratica considerata fondamentale per la salute dei bambini e delle mamme. Il programma, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, è promosso, in particolare, dall’assessorato Pari opportunità, insieme alle biblioteche comunali di Reggio e provincia e in collaborazione con Azienda unità sanitaria locale Irccs di Reggio Emilia, Ufficio della consigliera di parità, spazio Latte e coccole, Ordine della professione di ostetrica della Provincia di Reggio Emilia, Istituzione scuole e nidi d’infanzia, Farmacie comunali riunite (Fcr), Centro internazionale Loris Malaguzzi, associazione La Cova, Federazione italiana Medici pediatri, Associazione Culturale Pediatri, Nati per Leggere e Nati per la Musica.

“L’allattamento al seno è uno dei gesti naturali indimenticabili per chi ha la possibilità di sceglierlo e sostenerlo – afferma Annalisa Rabitti, assessore alla cultura, marketing territoriale, pari opportunità e città senza barriere -. Mentre lo facciamo siamo parte della vita, in un modo così potente che quel semplice gesto arriva ad interrogarci, senza dovere usare le parole, sul senso stesso dell’esistenza. E’ un gesto ancestrale, di estrema tenerezza. Aderiamo alla settimana mondiale dell’allattamento per proteggere e sostenere il valore di questa scelta”.

Il rapporto tra allattamento al seno e diritti di genitorialità è il fil rouge che lega le iniziative reggiane durante tutta la settimana. “L’allattamento – prosegue l’assessore Rabitti – è uno dei migliori investimenti che la comunità può fare per il futuro, per questo occorre costruire ambienti e ritmi di vita e di lavoro compatibili con la genitorialità”.

Dello stesso parere è Alessandro Volta, responsabile del Programma Materno Infantile territoriale della provincia di Reggio Emilia: “Promuovere e sostenere l’allattamento materno per noi operatori sanitari – sottolinea Volta – è un dovere e un dono che facciamo alle future generazioni. Attraverso l’allattamento la mamma fornisce al bambino un nutrimento sia biologico che emotivo, consolidando le competenze genitoriali e la conoscenza profonda del figlio. Se ben avviato e supportato, l’allattamento migliora l’umore materno e protegge dal rischio di depressione. Anche il papà può svolgere un prezioso ruolo di sostegno e di protezione per la mamma e il bambino”.

NEL CALENDARIO DELLA SETTIMANA PER L’ALLATTAMENTO AL SENO

(in allegato il programma completo degli appuntamenti)

Fra le iniziative e gli eventi più significativi della Sam 2019, il 7° Flash mob regionale Allattiamo insieme sarà soprattutto una festa per le famiglie: “Coccole di latte in musica e parole” si tiene domenica 6 ottobre alle ore 10 nella Sala Tricolore ed è organizzato in collaborazione con i volontari Nati per Leggere e Nati per la Musica che proprio quest’anno festeggiano i 20 anni di presenza in tutte le biblioteche della Regione. Ad aprire la mattinata, i saluti istituzionali dell’assessore alle Pari opportunità Annalisa Rabitti e della consigliera di parità provinciale Maria Mondelli (info 0522 296440). Per sottolineare il valore e il significato della settimana mondiale per l’allattamento materno si inviteranno le mamme ad allattare tutte insieme nella prestigiosa sala comunale. Franca Moretti e Cristina Moscardi di Indaco – Atelier di ricerca musicale ed espressiva, insieme a Marina Ielmini della scuola di musica “G. Rinaldi” di Reggiolo animeranno la mattina con letture, musiche e filastrocche della tradizione popolare. A tutte le famiglie verrà data l’opportunità di fotografarsi e lasciarsi fotografare durante l’iniziativa, invitandole a condividere le immagini sui social con un unico hashtag: #Sam 2019. Dal 7 ottobre si potrà vedere sul sito del Comune di Reggio la gallery con le foto di questa e delle precedenti edizioni. Per l’occasione sala del Tricolore sarà allestita dall’associazione Senoaltro con i coloratissimi ‘quadrotti’ di tessuto di VivaVittoria – l’evento raccolta fondi per la ricerca Irccs/Ausl di Reggio Emilia sul carcinoma mammario negativo e che animerà piazza Prampolini il 26-27 ottobre.

Diversi sono anche gli incontri formativi e informativi in programma a Reggio Emilia e provincia. Mercoledì 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 la Casa della Salute Ovest (via Brigata Reggio 22, Reggio Emilia ) ospiterà l’incontro “Non solo latte – Allattamento al seno. Un Buon inizio. Il primo cibo del neonato. Il ritorno a casa” a cura delle ostetriche del distretto – Azienda Usl-Irccs di Reggio Emilia (info 0522 335798). Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, l’associazione di promozione sociale La Cova presenta nella propria sede (via Mameli 15, Reggio Emilia) l’incontro “Allattare e accudire i gemelli” con l’ostetrica Marianna Garsi (ass. La Cova) e Alessia Laura Boni, sociologa e autrice del libro “Un nido per due” (info 370 3370869).

Per festeggiare i vent’anni di Nati per Leggere, le biblioteche della nostra città anticipano la Sam inaugurando, lunedì 30 settembre, una serie di iniziative che si succedono fino al 17 ottobre e coinvolgono altre biblioteche della provincia.

A Reggio Emilia si parte lunedì 30 settembre alle ore 16.45 nella Biblioteca Santa Croce con il ciclo di letture “Sapore di Latte” indirizzate a bambini dai 3 anni in su. Si prosegue con appuntamenti alla stessa ora: martedì 1 ottobre in Biblioteca Ospizio e mercoledì 2 ottobre in Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra. Giovedì 3 ottobre alle ore 16.30 si tiene una lettura alla Casa della Salute Nord mentre venerdì 4 ottobre l’appuntamento è alle ore 16.45 in Biblioteca Rosta Nuova. Sabato 5 ottobre alle ore 10.30 “Sapore di Latte” arriva in Biblioteca Panizzi, giovedì 17 ottobre alle ore 16.30 anima lo Spazio Culturale Orologio.

I BENEFICI DELL’ALLATTAMENTO AL SENO

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l’allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del 6° mese di vita del bambino consigliando che il latte materno rimanga la scelta prioritaria anche dopo l’introduzione di alimenti complementari, fino ai due anni di vita e oltre. Inoltre, il programma “Ospedali amici dei bambini” (Baby friendly hospital initiative – BFHI), dell’Oms-Unicef considera fondamentale che le mamme siano informate sugli aspetti positivi connessi all’allattamento materno in quanto rafforza e consolida il legame del neonato con la mamma (bonding), fornisce al neonato un’alimentazione completa (benefici nutrizionali), lo protegge dalle infezioni, anche grazie al ruolo svolto dal colostro, e porta comprovati benefici alla salute della mamma. Fra questi, si ritiene che contribuisca a prevenire il tumore al seno e alle ovaie e a ridurre il rischio di diabete

I risultati di studi condotti con tecniche biologiche moderne suggeriscono nuovi meccanismi attraverso i quali il latte materno agisce non solo come nutrimento ma anche come medicina personalizzata per i neonati. Secondo la rivista scientifica inglese The Lancet, nel mondo non si fa abbastanza per sostenere l’allattamento al seno, il cui successo o insuccesso non può essere considerato di esclusiva responsabilità della donna singola quanto, piuttosto, della collettività.