La Polizia di Stato ricorda il Sovrintendente Gabriele Rossi, Vittima del Dovere

Questa mattina si è svolta una cerimonia commemorativa in ricordo del Sovrintendente della Polizia di Stato Gabriele Rossi, Vittima del Dovere, deceduto il 26 settembre 2008 a Casapesenna (Ce). Gabriele Rossi, in aggregazione con il proprio reparto in quella provincia, era impegnato con altre unità in un posto di controllo sulla strada statale tra Nola e Villa Literno, quando un’autovettura non si è fermata all’alt degli agenti dandosi alla fuga.

Il sovrintendente Rossi e altri due colleghi, a bordo dell’auto di servizio, si sono posti all’inseguimento del veicolo ma, giunti in prossimità di un ponte che attraversa i binari della stazione ferroviaria di Albanova, il mezzo della Polizia di Stato ha sbandato, uscendo di strada, andando a sbattere contro una struttura in cemento e, poi, contro un albero. Accompagnato all’ospedale di Caserta, Gabriele Rossi è spirato poco dopo il ricovero. Anche un altro degli agenti componenti la pattuglia, l’Assistente Capo Francesco Alighieri, è morto poco dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale di Aversa (CE).

Il Questore Agricola lo ha ricordato con una cerimonia presso il cimitero di Sassuolo, alla presenza dei familiari, delle Autorità cittadine e di una rappresentanza dell’A.N.P.S..