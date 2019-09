Linea Bologna-Prato, la replica di FS

I sindaci della val di Setta, in una nota diffusa oggi a mezzo stampa, lamentano il perdurare di disagi sulla linea Bologna – Prato, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana in agosto.

Dal 9 settembre – data di ripresa della circolazione a piena velocità – a oggi, la puntualità dei treni su quella linea è del 90,9%, quasi due punti percentuali in più rispetto alla media annuale e ben sei in più rispetto ai primi otto giorni di settembre quando – come previsto dalle norme in caso di chiusura di cantieri importanti – i treni hanno circolato con alcune limitazioni di velocità, peraltro comunicate preventivamente e pubblicizzate nelle stazioni.

Questi dati confermano da un lato l’efficacia dei lavori effettuati e dall’altro la previsione rispetto alle performance della linea alla ripresa della circolazione.

Sulla linea Bologna – San Benedetto Val di Sambro/Prato circolano fino a 50 treni regionali al giorno, di cui quasi la metà sono già effettuati con i nuovi convogli POP, ETR 350 e Jazz, che stanno contribuendo a migliorare il comfort del viaggio e l’affidabilità del servizio – con il 98,8% dei treni regolarmente effettuati – Entro i primi mesi del 2020 sarà rinnovata l’intera flotta regionale dell’Emilia–Romagna.

Si possono verificare inconvenienti puntuali, che non sempre dipendono da RFI e Trenitalia. Le due società confermano l’impegno a ridurne l’incidenza e proseguire nel percorso, da tempo avviato, di dialogo e confronto costruttivo con Istituzioni e comitati pendolari per adeguare sempre più il servizio alle legittime aspettative.