L’Under 16 degli Hogs debutta il 6 ottobre

Torna in campo il team di football americano di Reggio Emilia che vedrà impegnato in questa stagione il team under 16 nel campionato nazionale. Campionato diviso in tre gironi, con sei team che accederanno ai play off. I granata sono nell’unico girone a 5 con Aquile Ferrara, Dolphins Ancona, Guelfi Firenze e White Tigers Massa. Il debutto domenica 6 ottobre quando incontreranno il team di Massa. Per gli Hogs resta l’incognita del campo da gioco visto che per l’ennesima stagione dovranno vagare per la città alla ricerca di un impianto che li ospiti.

Nel frattempo gli Hogs non mancano di appoggiare il progetto Viva Vittoria e la ricerca scientifica con una delegazione sabato 28 settembre al pomeriggio nello spazio di vicolo Trivelli 4.

I giocatori del team senior e le ragazze del flag football saranno nella sede per accogliere i visitatori e assemblare le coperte che ricopriranno sabato 26 e domenica 27 ottobre piazza Prampolini e saranno vendute per raccogliere fondi che verranno destinati al Laboratorio di Ricerca dell’I.R.C.C.S. Azienda Santa Maria Nuova/Ausl di Reggio Emilia.